Зеленский сбежал из Киева - Володин

Зеленский сбежал из Киева - Володин
Владимир Зеленский. Фото: dankihot.com/www.globallookpress.com
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Президени Незалежной записал пару роликов заранее и ретировался вместе с окружением, утверждают в Госдуме

Действующий президент Украины Владимир Зеленскй в спешке покинул Киев. Соответствующее заявление сделал сегодня, 26 февраля, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

По словам российского парламентария, уже 25 февраля глава государства покинул столицу страны и бежал во Львов вместе со своим ближайшим окружением. Там для украинского лидера оборудовали место для проживания. А все видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, записаны еще заранее, заявил Володин в своем телеграм-канале.

Вместе с тем спикер Государственной думы сообщил, что соответствующая информация поступила от депутатов Верховной рады, которые искали встречи с президентом страны в столице. Однако в ответ народные избранники получили приглашение для встречи во Львове.

"Зеленский находится под охраной неонацистов", – написал Володин у себя на странице.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ранее, что российская сторона довела до украинских коллег свое согласие к организацией переговоров, однако вдруг администрация Незалежной пожелала встретиться в Варшаве, а затем и вовсе "исчезла". В тому моменту Москва уже успела известить делегацию из представителей оборонного ведомства, министерства иностранных дел и администрации президента России.

После этого официальный Киев замолчал. Все паузы, отметил Песков, сопровождаются дальнейшим развертыванием систем залпового огня в украинских городах националистическими элементами на территории жилых кварталов.

Трансляция событий в Донбассе и на Украине доступна в материале "Утра".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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