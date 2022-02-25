Украинская сторона целенаправленно затягивает процесс разрешения военного кризиса

Москва довела до Киева свое согласие организовать переговоры и предложила площадку Минска, однако украинская сторона захотела встретиться в Варшаве, после чего "исчезла". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков в пятницу, 25 февраля.

Голос Кремля отметил, что российский лидер моментально созвонился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, как только до Незалежной было доведено согласие Москвы на призыв о переговорах, о чем лидер украинцев Владимир Зеленский говорил в своем видеообращении.

Россия сразу сформировала делегацию из представителей Минобороны, МИД и администрации президента, передает РИА "Новости".

Однако власти Украины надолго ушли в молчанку и, судя по событиям в ряде городов страны, включая и столицу, это не спроста.

"Эта пауза продолжается достаточно долго. К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах, собственно, то, о чем говорил президент, в крупных городах националистические элементы осуществляют развертывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве", – подчеркнул Песков.

Он назвал сложившуюся ситуацию крайне опасной для мирного населения, о чем Москва откровенно предупреждает.

Ранее сегодня Минобороны России сообщил, что наши десантники заняли аэродром Гостомель в пригороде украинской столицы. Причем в операции были задействованы свыше 200 вертолетов. В ходе боя уничтожены более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины.

А в сам Киев вошли войска ВСУ, в связи с чем горожан попросили не снимать военную технику. Очевидцы утверждают, что боевые машины целенаправленно выставляют в густонаселенных районах мегаполиса.

В свою очередь, Путин обратился непосредственно к украинским военным. Верховный главнокомандующий РФ призвал их противостоять "бандеровцам и неонацистам", которые пытаются использовать мирных граждан в качестве живого щита.

