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Москва довела до Киева свое согласие организовать переговоры и предложила площадку Минска, однако украинская сторона захотела встретиться в Варшаве, после чего "исчезла". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков в пятницу, 25 февраля.
Голос Кремля отметил, что российский лидер моментально созвонился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, как только до Незалежной было доведено согласие Москвы на призыв о переговорах, о чем лидер украинцев Владимир Зеленский говорил в своем видеообращении.
Россия сразу сформировала делегацию из представителей Минобороны, МИД и администрации президента, передает РИА "Новости".
Однако власти Украины надолго ушли в молчанку и, судя по событиям в ряде городов страны, включая и столицу, это не спроста.
"Эта пауза продолжается достаточно долго. К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах, собственно, то, о чем говорил президент, в крупных городах националистические элементы осуществляют развертывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве", – подчеркнул Песков.
Он назвал сложившуюся ситуацию крайне опасной для мирного населения, о чем Москва откровенно предупреждает.
Ранее сегодня Минобороны России сообщил, что наши десантники заняли аэродром Гостомель в пригороде украинской столицы. Причем в операции были задействованы свыше 200 вертолетов. В ходе боя уничтожены более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины.
А в сам Киев вошли войска ВСУ, в связи с чем горожан попросили не снимать военную технику. Очевидцы утверждают, что боевые машины целенаправленно выставляют в густонаселенных районах мегаполиса.
В свою очередь, Путин обратился непосредственно
к украинским военным. Верховный главнокомандующий РФ призвал их противостоять
"бандеровцам и неонацистам", которые пытаются использовать мирных граждан
в качестве живого щита.
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