В Киев зашли украинские войска: город блокирован с запада ВС России

Украинские военные просят жителей столицы не снимать технику на камеры

Военнослужащие Вооруженных сил Ураины заходят в Киев, горожан просят не снимать военную технику. Об этом сообщает агентство УНИАН в телеграм-канале в пятницу, 25 февраля.

"ВСУ заходят в Киев, киевлян просят не снимать военную технику", – говорится в сообщении.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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