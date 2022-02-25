Украинские военные просят жителей столицы не снимать технику на камеры

Военнослужащие Вооруженных сил Ураины заходят в Киев, горожан просят не снимать военную технику. Об этом сообщает агентство УНИАН в телеграм-канале в пятницу, 25 февраля.



"ВСУ заходят в Киев, киевлян просят не снимать военную технику", – говорится в сообщении.

