Путин дал ответ на предложение Зеленского по переговорам

Путин дал ответ на предложение Зеленского по переговорам
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Украинский лидер ранее заговорил о нейтральном статусе Незалежной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов приступить к переговорам с украинской стороной. Таким образом главнокомандующий России отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что он не против обсудить нейтральный статус Незалежной.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что сегодня, 25 февраля, глава Украины выступил с соответствующим заявлением. Как отметил пресс-секретарь российского лидера, именно демилитаризация Незалежной является основной целью проведения спецоперации. Очевидно, что демилитаризации является также одним из компонентов нейтрального статуса этой страны.

Голос Кремля сообщил, что Москва готова отправить российскую делегацию в Минск с тем, чтобы провести переговоры с украинской стороной. Песков добавил, что делегатами могут выступить представители оборонного и внешнеполитического министерств, а также сотрудники администрации президента Российской Федерации, пишет RT.

Напомним, ранее глава Службы внешней разведки России объяснил цель операции России на Украине. Москва предотвращает более масштабный конфликт на европейском континенте.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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