Москва предотвращает более масштабный конфликт на европейском континенте

Спецоперация России против киевского режима по защите ЛНР и ДНР предотвратит более масштабный военный конфликт в Европе. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в пятницу, 25 февраля.

Он отметил, что Москва сейчас спасает население народных республик Донбасса. И этот шаг России стал результатом "длительного и тотального игнорирования Западом объективных интересов" нашей государства в сфере безопасности", указал глава СВР.

"Специальная военная операция в короткое время восстановит мир на Украине и предотвратит потенциальный более масштабный военный конфликт в Европе", – цитирует РИА "Новости" Нарышкина.

А накануне спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что отправной точкой для начала спецоперации Москвы по защите ЛНР и ДНР послужили заявления украинского президента Владимира Зеленского о намерениях киевского режима вернуть Незалежной ядерное оружие.

Напомним, Россия приступила к началу военной операции по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. До этого Москва признала суверенитет народных республик Донбасса. Причем с Нарышкиным случился казус на заседании Совбеза РФ 21 февраля, где главы различных ведомств отвечали Путину на насущный для Луганска и Донецка вопрос: поддерживают ли они предложение признать независимость ДНР и ЛНР.

Главный разведчик запутался в теме обсуждения, за что его жестко отчитал верховный главнокомандующий.

