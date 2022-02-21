Глава СВР запутался в теме обсуждения, за что его жестко отчитал верховный главнокомандующий

На судьбоносном для республик Донбасса заседании Совбеза РФ директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин запутался в теме обсуждения, пару раз себя поправил и окончательно потерялся, пока его не привел в чувство сам президент Владимир Путин.

Напомним, все руководители ключевых ведомств подходили к трибуне и отвечали на насущный для Луганска и Донецка вопрос: поддерживаете ли вы предложение признать независимость ДНР и ЛНР.

Судя по всему, Нарышкин так разнервничался, что все перепутал и не смог сформулировать свои мысли. Верховный главнокомандующий долго уточнял у подчиненного, что же он поддерживает. В какой-то момент у него даже лопнуло терпение и он воззвал к главному разведчику страны:

– Говорите прямо.

Тот пытался дать Киеву последний шанс, но затем выступил за присоединение ЛНР и ДНР к России. Путин его поправил, что этот вопрос на Совбезе не обсуждается.

Все-таки собравшись с мыслями Нарышкин таки объявил, что выступает за признание независимости республик.

Добавим, ранее сегодня главы народных республик Донбасса обратились с просьбой к Путину признать независимость ДНР и ЛНР и позволить им заключить с Россией договор. За последние дни на линии разграничения усилились обстрелы. В прошлую пятницу Донецк и Луганск объявили о массовой эвакуации мирного населения в РФ. Российские силовики периодически сообщают о залетающих на нашу территорию снарядов.

