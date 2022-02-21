Российский эксперт назвал ВСУ "обкуренными" после попадания в погранпост РФ

Российский эксперт назвал ВСУ "обкуренными" после попадания в погранпост РФ
Фото: Michaela Rihova / CTK / www.globallookpress.com
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Украинским военным не помогают ни западные инструктора, ни иностранная техника

Украинские военные "или пьяные, обкуренные, или просто бездарные". Такую оценку бойцам ВСУ дал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя информацию об уничтожении украинским снарядом пункта погрануправления ФСБ РФ.

Эксперт призвал "отвечать на провокацию по всем направлениям – дипломатическим, информационным и военным, если потребуется".

Журналист отметил, что военнослужащие ВСУ уже не в первый раз так ошибаются, что украинские снаряды залетают на территорию России. Литовкин подчеркнул, что несмотря на то, что украинских артиллеристов тренируют их западные кураторы, в том числе американцы и британцы, поставляют им иностранную технику, а толку все равно никакого, передает NEWS.ru.

"Или они пьяные, обкуренные, или просто бездарные. Поэтому мне как-то представляется судьба украинских вооруженных сил при столкновении с серьезным противником печальной", – заявил Литовкин.

Напомним, ранее в понедельник, 21 февраля, выпущенный с Украины снаряд угодил аккурат в пункт погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области. В результате "точного" попадания здание полностью разрушено, о пострадавших не сообщалось. Погранпункт находился в 150 метрах от границы.

Позже сегодня стало известно, что ранним утром 21 февраля российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсионной группы с территории Незалежной в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области.
Было уничтожено пять диверсантов и две боевых машины пехоты ВСУ.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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