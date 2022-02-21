Лидер Пятой Республики пытается набрать политические очки в преддверии выборов

Президент Франции Эммануэль Макрон, предложив провести саммит Россия-США, стремится набрать политические очки у своего избирателя в преддверии выборов. К такому выводу пришел военный эксперт, политолог и директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.

"Франция имеет особое значение для России. Их связывают особые отношения. Даже во времена холодной войны Франция была дружественной для России страной", – заметил в комментарии "Ленте.ру" специалист.

Именно поэтому действующий глава Пятой Республики так активно предлагает помощь Парижа в вопросах урегулирования отношений между Вашингтоном и Москвой, полагает политолог. В качестве примера он напомнил участие бывшего президента Франции Николя Саркози в разрешении осетинского кризиса.

Помимо этого, Макрон хочет набрать политические очки у собственного электората. По словам эксперта, сейчас у французского лидера не самый высокий рейтинг в стране. Поэтому в преддверии президентских выборов он пытается поднять свои позиции.

"У него не так много возможностей каким-то образом повысить свой рейтинг и с учетом всех остальных проблем: нехватки газа, коронавируса, внутренних социальных проблем, раскола общества. А саммит – это отличный шанс", – резюмировал Коновалов.

Напомним, накануне Елисейский дворец сообщил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден якобы приняли предложение Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Однако сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не против встреч по Украине в различных форматах, но прежде чем встречаться, необходимо понять, какой будет результат, "особенно в такой накаленной атмосфере".

