Лидер Незалежной наговорил много обидных слов и упреков в адрес своих иностранных партнеров

В США оскорбились из-за поведения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в статье американского издания Politico.

Авторы отмечают, что после того, как пан Зеленский удостоился оваций на Мюнхенской конференции по безопасности, он затем "обрушился на западных союзников" с критикой и "укусил руки, которые ему аплодировали".

В частности, лидер Незалежной упрекнул страны Запада в том, что они не делают больше для защиты соборной и наказания России.

В своей язвительной речи, не называя имен, Владимир Александрович упрекнул Германию за то, что она не решилась отправить украинской армии оружие и вместо этого предложила каски. Также он "бросил тень" на США за отказ ввести немедленные упреждающие санкции против России за угрозы Украине, которая сейчас "почти окружена более чем 100 тыс" военнослужащих ВС РФ и новейшим оружием.

Во время выступления в Мюнхене пан Зеленский заявил, что Киев не будет "низко кланяться" своим иностранным партнерам, оказывающим военную помощь Незалежной. По его мнению, подобная поддержка является вкладом не только в безопасность его страны, но также Европы и всего мира.

Едкими словами он бросался и в адрес Москвы, которую он обвинил во лжи и заговоре с целью уничтожить неньку.

В то время как аудитория устроила ему еще одну овацию в конце его выступления, некоторые были явно возмущены упреком в сторону союзников по НАТО, особенно Германии, принимающей конференцию.

Тем не менее, если замечания пана Зеленского временами казались "невежливыми или сбивающими с толку", в основном они были точными, резюмировали в Politico.



Ранее сегодня украинские СМИ, оценив выступление лидера нации на конференции, сделали нелестные для него выводы. По их мнению, Зеленский пытался повторить за российским коллегой Владимиром Путиным его знаменитую Мюнхенскую речь, но сел в лужу.

