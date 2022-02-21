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После заседания Совбеза РФ по теме признания Луганской и Донецкой народных республик украинский президент Владимир Зеленский решил созвать срочное заседание СНБО. Об этом сообщает "Украинская правда" в Твиттере.
На фоне признания Россией независимости республик Зеленский также провел переговоры с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Шольцем. Содержание беседы в Киеве не раскрыли.
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