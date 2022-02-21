По примеру Путина: Зеленский объявил о срочном заседании СНБО

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На Украине обеспокоены решением России по Донбассу

После заседания Совбеза РФ по теме признания Луганской и Донецкой народных республик украинский президент Владимир Зеленский решил созвать срочное заседание СНБО. Об этом сообщает "Украинская правда" в Твиттере. 

На фоне признания Россией независимости республик Зеленский также провел переговоры с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Шольцем. Содержание беседы в Киеве не раскрыли. 

Источник: Украинская правда
Роман ИГНАТОВ
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