На Украине обеспокоены решением России по Донбассу

После заседания Совбеза РФ по теме признания Луганской и Донецкой народных республик украинский президент Владимир Зеленский решил созвать срочное заседание СНБО. Об этом сообщает "Украинская правда" в Твиттере.

На фоне признания Россией независимости республик Зеленский также провел переговоры с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Шольцем. Содержание беседы в Киеве не раскрыли.