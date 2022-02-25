Президент обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине

Сегодня, 25-го числа, проходит оперативное совещание российского лидера Владимира Путина с членами Совета безопасности нашей страны. Главная тема обсуждения – ситуация на Украине.



Во время своего выступления главнокомандующий Российской Федерации обратился к украинским военным. Владимир Владимирович призвал людей противостоять "бандеровцам и неонацистам", которые пытаются использовать их и их детей в качестве живого щита.

"Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться", – подчеркнул президент России.

Также Владимир Путин подчеркнул, что время переговоров с "шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ" закончилось.

Более того, глава российского государства заметил, что националисты, которые активно участвуют в боях на территории украинского государства, действуют по указке своих иностранных советников. Как подчеркнул Владимир Владимирович, в первую очередь, речь идет об американских экспертах.

При этом глава российского государства особо отметил, что основные столкновения нашей армии на украинских землях происходят с нацформированиями, а не с регулярными бойцами украинских Вооруженных сил.