"Берите власть в свои руки": Путин обратился к украинцам

"Берите власть в свои руки": Путин обратился к украинцам
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Президент обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине

Сегодня, 25-го числа, проходит оперативное совещание российского лидера Владимира Путина с членами Совета безопасности нашей страны. Главная тема обсуждения – ситуация на Украине.

Во время своего выступления главнокомандующий Российской Федерации обратился к украинским военным. Владимир Владимирович призвал людей противостоять "бандеровцам и неонацистам", которые пытаются использовать их и их детей в качестве живого щита.

"Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться", – подчеркнул президент России.

Также Владимир Путин подчеркнул, что время переговоров с "шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ" закончилось.

Более того, глава российского государства заметил, что националисты, которые активно участвуют в боях на территории украинского государства, действуют по указке своих иностранных советников. Как подчеркнул Владимир Владимирович, в первую очередь, речь идет об американских экспертах.

При этом глава российского государства особо отметил, что основные столкновения нашей армии на украинских землях происходят с нацформированиями, а не с регулярными бойцами украинских Вооруженных сил.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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