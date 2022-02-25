"Люди-марионетки": Захарова врезала киевским властям за издевательства

"Люди-марионетки": Захарова врезала киевским властям за издевательства
Мария Захарова. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Действия украинских верховодцев поражают своей беспринципностью

Сотрудница российского МИД Мария Захарова резко высказалась о людях, которые сейчас контролируют власть на Украине. Официальная представительница главного российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что киевские власти полностью лишены суверенитета.

"Это люди-марионетки, которые унижают достоинство людей, издеваясь над ними", – объявила высокопоставленный дипломат.

При этом Мария Захарова подчеркнула, что киевские руководители действуют исключительно по указке своих заокеанских кураторов. Все, на что сегодня способна украинская администрация – это с максимальным рвением исполнять указания, которые поступают к ней с Запада. Впрочем, даже с этим делом киевские верховодцы часто не справляются, заметила дипломат.

Сотрудница российского Министерства иностранных дел особо отметила, что все действия киевских властей направлены против интересов украинского государства и людей, которые живут в Незалежной.

Ранее российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к украинским военным. Глава нашего государства призвал честных бойцов взять власть в свои руки и вступить в переговоры с дружественными российскими властями.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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