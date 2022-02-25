Вчерашние антивоенные протесты проплачены неизвестной компанией

В интернете появились ценники для блогеров, которым оплачивают призывы к подписчикам принимать участие в акциях и митингах против военной спецоперации России на Украине. Писателям соцсетей предлагают по 50 тыс.руб за глашатайство.

Скриншот соответствующего сообщения обнародовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на своей странице в телеграм-канале.

Из текста следует, что некая компания организует антироссийский флешмоб, а для создания массовости необходима помощь блогеров. Им предлагают "продать" своих подписчиков.

"Моя компания готова предложить вам вознаграждение за сториз с призывом поучаствовать во флешмобе и публикацию поста с фотографиями ваших подписчиков с плакатами в размере 50 тыс руб", – говорится в сообщении.



"Лига безопасного интернета намерена обратиться в МВД с запросом о проверке предложения оплаты блогерам за публикации флешмоба # мы против войны и плакатов с митингов", – написала Мизулина.

Кроме того, она задалась вопросом, кто финансирует эту искусственную волну "народного гнева".

Напомним, накануне в первый день военной спецоперации России по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР вечером в четверг, 24 февраля, в Москве и Санкт-Петербурге прошли акции противников этого решения.

Мелкие кучки якобы озабоченных граждан бродили по улицам с украинскими флагами, кричали бандеровские лозунги, а одна девушка умудрилась бросить коктейль Молотова в сторону сотрудников полиции. Активистку задержали.

Позже стало известно, что ею оказалась 22-летняя Анастасия Левашова. Ближайшие два месяца студентка проведет в СИЗО, сообщает телеграм-канал "112". СК возбудил в ее отношении уголовное дело по статье "О применении насилия в отношении представителя власти". Левашовой грозит до 5 лет лишения свободы.

Остается загадкой, что делали все эти "активисты", когда постмайданные власти Незалежной с вскормленными ими неонацистами восемь лет глумились над мирным населением Донбасса.

