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В интернете появились ценники для блогеров, которым оплачивают призывы к подписчикам принимать участие в акциях и митингах против военной спецоперации России на Украине. Писателям соцсетей предлагают по 50 тыс.руб за глашатайство.
Скриншот соответствующего сообщения обнародовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на своей странице в телеграм-канале.
Из текста следует, что некая компания организует антироссийский флешмоб, а для создания массовости необходима помощь блогеров. Им предлагают "продать" своих подписчиков.
"Моя компания готова предложить вам вознаграждение за сториз с
призывом поучаствовать во флешмобе и публикацию поста с фотографиями
ваших подписчиков с плакатами в размере 50 тыс руб", – говорится в сообщении.
"Лига безопасного интернета намерена обратиться в МВД с запросом о проверке предложения оплаты блогерам за публикации флешмоба # мы против войны и плакатов с митингов", – написала Мизулина.
Кроме того, она задалась вопросом, кто финансирует эту искусственную волну "народного гнева".
Напомним, накануне в первый день военной спецоперации России по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР вечером в четверг, 24 февраля, в Москве и Санкт-Петербурге прошли акции противников этого решения.
Мелкие кучки якобы озабоченных граждан бродили по улицам с украинскими флагами, кричали бандеровские лозунги, а одна девушка умудрилась бросить коктейль Молотова в сторону сотрудников полиции. Активистку задержали.
Позже стало известно, что ею оказалась 22-летняя Анастасия Левашова. Ближайшие два месяца студентка проведет в СИЗО, сообщает телеграм-канал "112". СК возбудил в ее отношении уголовное дело по статье "О применении насилия в отношении представителя власти". Левашовой грозит до 5 лет лишения свободы.
Остается загадкой, что делали все эти "активисты", когда постмайданные власти Незалежной с вскормленными ими неонацистами восемь лет глумились над мирным населением Донбасса.
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