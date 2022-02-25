"Президент тут": Зеленский раскрыл свое местонахождение

"Президент тут": Зеленский раскрыл свое местонахождение
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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Главнокомандующий поделился с жителями "забавным" видеороликом

Агрессия киевских властей в отношении донбасских республик привела к тому, что в дело пришлось вмешиваться Российской Федерации. Сейчас на территории украинского государства проходит спецоперация, цель которой – провести демилитаризацию и денацификацию Незалежной. На фоне событий, которые происходят на Украине, большие вопросы вызывают действия местного руководства. Так, в интернет-пространстве плодятся слухи о том, где находится украинский лидер Владимир Зеленский. Главнокомандующий решил развеять все сплетни и записал видео-доказательство своего местонахождения.

Глава украинского государства записал видеоролик в сумерках. Он и его ближайшие соратники снялись на фоне здания Верховной рады в Киеве. Таким образом президент Незалежной хотел продемонстрировать, что информация о его бегстве не соответствует действительности.

На видеоролике лидер украинцев позирует вместе с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, руководителем президентской администрации Андреем Ермаком, главой украинского правительства Денисом Шмыгалем и советником руководителя президентского офиса Михаилом Подоляком.

Для весьма важного с точки зрения происходящего на Украине обращения Зеленский решил выбрать шуточный тон. Он перечислил всех присутствующих на видео в формате детской считалочки:

"Шмыгаль тут, Подоляк тут, президент тут", – перечисляет глава украинского государства.

Также лидер незалежных подчеркнул, что вся эта дружная компания доблестно стоит на защите украинского государства.

Напомним, ранее глава России Владимир Путин призвал украинских бойцов взять в свои руки власть в Незалежной и начать переговоры с с Кремлем.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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