Армиям ДНР и ЛНР достались трофеи - американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW

Оборона украинских нацистов прорвана, ударная группировка Народной милиции ДНР продвинулась на 25 км и вышла к населенному пункту Волноваха. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу, 25 февраля.

Он отметил, войска народных республик Донбасса продолжают наступление на позиции ВСУ при огневой поддержке ВС РФ. В частности, военнослужащие ЛНР сегодня овладели населенным пунктом Трехизбенка.

"Соединения и воинские части Донецкой Народной республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 км и вышли к Волновахе", – цитирует РИА "Новости" генерала.

Всего российскими Вооруженными Силами в ходе спецоперации выведено из строя 211 объектов военной инфраструктуры по всей Незалежной: 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 ЗРК ПВО С-300 и "Оса", 39 РЛС.

Кроме того, были сбиты 6 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотников, а также уничтожены 67 танков и других БМП, 16 РСЗО, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.

А еще бегущие со своих позиций украинские силовики, то ли военные, то ли боевики нацбатов, оставляют "подарки" западных друзей майданного киевского режима. По словам Конашенкова, армиям ДНР и ЛНР достались такие трофеи, как американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.

В свою очередь военкор и один из автор телеграм-канала WarGonzo опубликовал в Сети видео того, как донецкие РСЗО "Град" наносят массированный удар по расположениям националистических подразделений, в частности "Айдара". Атака идет на южном фронте Донбасса, где группа войск НМ ДНР наступает на Мариуполь.

Напомним, ранее сегодня Конашенков сообщил некоторые детали высадки российского десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. По его данным, при захвате объекта были уничтожены более 200 националистов из состава спецподразделений ВСУ.

