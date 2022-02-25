Лидер Незалежной захотел дополнительной военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джозефом Байденом, в ходе которого они обсудили усиления санкций в отношении России. Также украинский лидер попросил предоставить еще военную помощь Киеву. Об этом он написал в своей "Твиттере" в пятницу, 25 февраля.

"Только что обсудил с президентом США усиление санкций, конкретную оборонную поддержку и антивоенную коалицию. Благодарен США за мощную поддержку Украине!" – говорится в сообщении.

Ранее сегодня Владимир Александрович обнародовал видео с группой своих соратников, опровергая слухи о том, что он куда-то сбежал из Киева. Глава Незалежной с товарищами снялся на фоне здания Верховной рады.

Что касается военной помощи из-за границы, то сегодня стало известно, что часть присланного западниками оружия уже досталась в качестве трофеев военнослужащим ДНР и ЛНР. В частности, речь идет об американских ПРК Javelin и британских NLAW.

