ВСУ выпустили снаряд по Ростовской области

Жертв нет

Вооруженные силы Украины выпустили снаряд в сторону Ростовской области, о чем сообщили в Федеральной службе безопасности. Об этом стало известно сегодня, 26 февраля.

Согласно приведенным данным, снаряд упал на территории Миллеровкой области. В ФСБ указывают, что жертв и пострадавших нет.

Разрушения у места падения также отсутствуют, сообщили в силовом ведомстве.



Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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