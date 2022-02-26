Жертв нет

Вооруженные силы Украины выпустили снаряд в сторону Ростовской области, о чем сообщили в Федеральной службе безопасности. Об этом стало известно сегодня, 26 февраля.

Согласно приведенным данным, снаряд упал на территории Миллеровкой области. В ФСБ указывают, что жертв и пострадавших нет.

Разрушения у места падения также отсутствуют, сообщили в силовом ведомстве.







