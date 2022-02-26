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На Украине националисты убили военного ВСУ, который пытался сбежать в Россию. Мужчина не хотел участвовать в боях, сообщили в ФСБ. Ранен сотрудник погрануправления, который участвовал в пресечении вооруженной провокации.
Ранее стало известно о провокации, которую националисты устроили в ЛНР. Город Старобельск обстреляли "Градами", погибли мирные жители. Подобные действия украинская сторона планировала и в других населенных пунктах.
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