Убитый не хотел участвовать в боях

На Украине националисты убили военного ВСУ, который пытался сбежать в Россию. Мужчина не хотел участвовать в боях, сообщили в ФСБ. Ранен сотрудник погрануправления, который участвовал в пресечении вооруженной провокации.

Ранее стало известно о провокации, которую националисты устроили в ЛНР. Город Старобельск обстреляли "Градами", погибли мирные жители. Подобные действия украинская сторона планировала и в других населенных пунктах.

