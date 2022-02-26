Погибли мирные жители

Утром 26 февраля украинские националисты нанесли удар из РСЗО "Град" по городу Старобельску. Атака велась на жилые кварталы. Российское Минобороны сообщает о жертвах среди мирных жителей.



После обстрела "Градами" в городе вспыхнул пожар.

В российском военном ведомстве заявили, что украинская сторона готовит такие же провокации в Славянске и Краматорске.

В Минобороны напомнили, что наши военные не атакуют города и населенные пункты на Украине. Армия РФ делает все, чтобы не пострадали мирные жители.

Ранее НАТО анонсировал переброску войск в восточноевропейские страны. Альянс обвинил Россию во лжи – наша страна якобы не стремится к переговорам с Украиной. Между тем Киев делает все, чтобы затянуть урегулирование ситуации. Украинская сторона сначала предложила провести переговоры с Россией в Варшаве, а затем связь прервалась.

Позже в Киеве заявили, что намерены говорить с Москвой с позиции силы. Судя по всему, Украина намерена диктовать России свои условия.

Последние новости Украины на сегодня собираем в трансляции онлайн.