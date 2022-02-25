Зеленский твердым голосом обратился к Путину

Зеленский твердым голосом обратился к Путину
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Глава Незалежной сообщил, каких действий ждет от Москвы и от Брюсселя

Президент Украины Владимир Зеленский призвал российского лидера Владимира Путина начать мирные переговоры.

Очередное видеообращение главы Незалежной появилось в его телеграм-канале в 14:17 мск. Оно шло в записи, а не в режиме реального времени, так как заметен монтаж.

Вначале Зеленский обратился к западным лидерам с упреками: дескать, они слишком медленно принимают решения о помощи Украине. Чтобы им помочь ускориться, Киев сам подготовил перечень мер, которые должны принять страны ЕС. Среди них: полная изоляция России, отключение от SWIFT , запрет на полеты российских самолетов в небе над Европой и т.п.

Эту часть обращения Зеленский записал на украинском. Затем перешел на русский и твердым голосом указал Путину, что пора заканчивать военные действия.

"По всей территории Украины идут бои. давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей",

– сказал Зеленский, обратившись к президенту РФ.

Ранее в Офисе президента Украины уже заявляли о готовности к переговорам, в том числе по внеблоковому статусу. В Кремле сочли это "позитивным сигналом". При этом, как сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, Киев раньше упустил шанс решить проблему путем диалога. Если теперь там хотят начать переговоры, то сначала должны сложить оружие, передает РИА "Новости". 

Россия начала операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Последние новости о событиях – в онлайн-трансляции "Утра".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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