Турция отказала Зеленскому в просьбе закрыть для военных кораблей РФ проливы

Турция отказала Зеленскому в просьбе закрыть для военных кораблей РФ проливы
Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Danita Delimont/www.globallookpress.com
продолжениеВ Сети появились кадры перехода украинских военных на сторону ДНР
Призыв президента Украины прокомментировали в турецком МИДе

Турция не намерена выполнять просьбу главы Незалежной Владимира Зеленского, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. Напомним, ранее Киев призвал Анкару закрыть Босфор и Дарданеллы для прохода наших военных кораблей.

Как не принимающая участия в военных действиях сторона Турция может закрыть проливы для участников конфликта. Однако отнять у Москвы право проходить проливы в определенной ситуации у Анкары полномочий нет.

"...у России есть право проходить проливы. Конвенция предусматривает возвращение военного флота на базу", – заявил Чавушоглу.

Военная спецоперация России на Украине идет уже больше суток. Самое важное о том, что случилось за ночь – в нашей подборке. Последние новости Украины и России онлайн – в трансляции.


Источник: TGRT Haber ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
По теме

Белый дом отказался отвечать на вопрос о спасении Зеленского

Пресс-секретарь увильнула от ответа

Российские "Калибры" на Украине попали на видео

В Сети гуляет множество роликов с летящими снарядами по всей территории Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей