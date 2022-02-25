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Турция не намерена выполнять просьбу главы Незалежной Владимира Зеленского, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. Напомним, ранее Киев призвал Анкару закрыть Босфор и Дарданеллы для прохода наших военных кораблей.
Как не принимающая участия в военных действиях сторона Турция может закрыть проливы для участников конфликта. Однако отнять у Москвы право проходить проливы в определенной ситуации у Анкары полномочий нет.
"...у России есть право проходить проливы. Конвенция предусматривает возвращение военного флота на базу", – заявил Чавушоглу.
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