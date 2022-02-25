В Сети появились кадры перехода украинских военных на сторону ДНР

В Сети появились кадры перехода украинских военных на сторону ДНР
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Всех осматривает врач

Некоторые украинские военнослужащие добровольно складывают оружие и сдаются силовикам ДНР и ЛНР. Подтверждающие фото– и видеокадры обнародовала пресс-служба Народной милиции ДНР.

Судя по опубликованным материалам, отказавшиеся воевать против Донбасса военнослужащие Украины проходят медосмотр, в том числе сдают тест на коронавирус.

Каждый сдавшийся военнослужащий подписывает документ об отказе от вооруженного сопротивления и боевых действий на стороне Киева.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал особое распоряжение об уважительном отношении к служащим ВСУ, взятых в плен или добровольно сдавшихся в Донбассе. Как подчеркнул министр, эти люди давали присягу народу Украины и исполняли приказы, в отличие от националистов, которые пошли воевать добровольно.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что украинские пограничники массово переходят на сторону России, оставляя свои посты.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля. О самых последних событиях читайте в онлайн-трансляции "Утра".

Источник: Народная милиция ДНР ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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