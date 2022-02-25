Политик рассказала, откуда вещал украинский лидер на саммите ЕС

Премьер Швеции Магдалена Андерссон рассекретила место, откуда Владимир Зеленский вышел на связь на экстренном саммите ЕС, который состоялся 25 февраля. Она заявила, что украинский лидер вещал из подвала либо бункера, пишут СМИ.

"Мы все знали, что не очевидно, что мы когда-либо снова увидимся. Всё зависит от того, как будут развиваться события следующих нескольких дней",

- отметила Андерссон.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что он остается в Киеве. Российские СМИ также сообщили, что украинская сторона выдвинула условия для переговоров с Россией о нейтральном статусе.

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