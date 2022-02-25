Украина выдвинула условия для переговоров с Россией о нейтральном статусе

Украина выдвинула условия для переговоров с Россией о нейтральном статусе
Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
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Украинские власти не боятся диалога с Российской Федерацией о нейтральном статусе. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк.

По словам чиновника, Киев всегда оставлял пространство для переговоров с любой стороной, даже в условиях текущего полномасштабного вторжения, осуществляемого Российской Федерацией. В офисе президента считают, что войну необходимо срочно прекращать.

В своем очередном обращении глава государства Владимир Зеленский выразил разочарование позицией стран Европейского союза из-за отказа Брюсселя "воевать вместе" и опасений по поводу перспектив членства Украины в Североатлантическом альянсе. Однако Киев "не боится" вести диалог с Москвой по поводу нейтрального статуса и гарантий.

Советник главы админитрации Зеленского заявил, что до офиса дошла информации о расположенности Кремля к переговорам. Если у Москвы остается соответствующее желание, у Киева "нет страха перед таким обсуждением". Однако Незалежной необходимы гарантии в ее безопасности.

"Вопрос лишь в том, как и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей гарантами", – высказался Подоляк.

До событий 2014 года Украина имела внеблоковый статус. После государственного переворота постмайданная администрация приняла решение о стремлении к членству в НАТО и Европейском союзе. В Конституции страны зафиксированы евроатлантические устремления Киева.

С 24 февраля Российская Федерация проводит спецоперацию в Донбассе по зачистке "пронацистки настроенных" групп, а также нейтрализации военного потенциала страны, о чем заявляли в Кремле.

Трансляция событий на Украине и в Донбассе – в материале "Утра".

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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