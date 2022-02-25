Восторженный оператор заявил, что ждал этого момента больше 30 лет

В социальных сетях появились кадры, снятые в одном из населенных пунктов под Харьковом. На видео по автотрассе мимо жилых строений следует российская бронетехника, которую снимают на камеру местные жители.

Один из присутствующих весьма доволен появлением российских войск – оператор горячо приветствует армию с личным составом в бронетранспортерах. А затем автор ролика подходит близко к одной из машин, заявляя, что долго ждал этого исторического момента.

"Храни вас Бог, пацаны! Мы 8 лет этого ждали!" – восклицает мужчина, снимая бронетехнику на камеру.

А затем оператор признался, что ожидал этого события и вовсе с начала распада Советского Союза. Хотя сам сообщил, что родом из Оренбурга.

Днем ранее глава Луганской народной республики заявил, отвечая на вопрос журналистов, что народная милиция ЛНР готова рассмотреть предложения Харькова и Одессы о помощи – при поступлении таковых.

Не так давно журналисты американского телеканала CNN допустили оплошность – репортер рассказывал о проведении военных учений России, а на кадрах мелькали танки с другой военной техникой. В бегущей строке появилось обозначение "Харьков. Россия". Как считает политолог, научрук Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, подобный казус не является чем-то из ряда вон выходящим событием – Штаты до сих пор остались жить там, где существует Советский Союз. Однако произошло это не случайно – на подсознательном уровне для американцев Украина является Россией.

"Утро" продолжает вести трансляцию спецоперации в Донбассе.