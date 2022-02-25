"Талибан"* сделал заявление по Украине

"Талибан"* сделал заявление по Украине
Фото: Saifurahman Safi/XinHua/www.globallookpress.com
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В Кабуле пристально следят за развитием ситуации в Донбассе

Власти Афганистана призвали Россию и Украину сесть за стол переговоров. Заявление от имени правительства "Талибана" (запрещенное в РФ террористическое движение) опубликовал в "Твиттере" официальный представитель МИД страны Абдул Кахар Балхи.

В Кабуле предпочли сохранить нейтралитет и не вставать на сторону какой-либо из сторон конфликта. Однако там призвали Москву и Киев отказаться от активных боевых действий в Донбассе, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Там также опасаются за безопасность афганских граждан на Украине, в том числе студентов и беженцев. В связи с этим рассчитывают, что конфликт скоро будет урегулирован с помощью переговоров.

Ранее в Киеве заявили о готовности обсудить с Москвой условия прекращения боевых действий, в том числе отказ Украины от вступления в НАТО. Впрочем, об этом высказался советник главы администрации президента Михаил Подоляк, который только накануне пугал европейцев провокациями, которые Россия якобы может устроить на Чернобыльской АЭС.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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