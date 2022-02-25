Радиоактивная обстановка в норме

Силы ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу, 25 февраля.

В ведомстве уточнили, что операция прошла накануне, 24 февраля. Российская сторона достигла договоренности с украинскими военнослужащими, которые охраняли ядерный объект. Решено, что они вместе будут обеспечивать безопасность энергоблоков и саркофага.

"Совместные действия российских десантников и украинского батальона охраны АЭС по обороне станции – гарантия того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся на Украине обстановкой для организации ядерной провокации",

– приводит РИА "Новости" пояснение МО РФ.

Сейчас персонал по обслуживанию Чернобыльской АЭС продолжает работу в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме.

Накануне Киев отправил в МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) сообщение, что Чернобыльскую АЭС "захватили неизвестные вооруженные лица", но отметили, что жертв и разрушений нет. Однако советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк подогрел обстановку, заявив, что на самом деле неизвестно, что происходит на объектах ЧАЭС и что над Европой из-за этого нависла серьезнейшая угроза.