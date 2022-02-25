Пресс-секретарь увильнула от ответа

Пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джен Псаки выступила на регулярном брифинге перед представителями СМИ, у которых была масса вопросов по поводу происходящей ситуации на Украине. Официальному представителю Белого дома задали и вопрос конкретно про действующего лидера страны Владимира Зеленского.

Журналистов интересовали не столько подробности о происходящем внутри Украины и сами ее жители, а дальнейшая судьба Зеленского. Один из присутствующих корреспондентов спросил у Псаки, намерены ли Соединенные Штаты отправлять на Украину военный контингент, если встанет вопрос о необходимости спасения Зеленского – на случай, если он окажется захвачен или его осудят.

Джен оказалась в крайне неловкой ситуации и лишь туманно выразилась, что Белый дом поддерживает Зеленского. Псаки оказалась весьма в неловкой ситуации из-за вопроса, заявив в ответ что американская администрация находится в контакте с Киевом. Однако от ответа на конкретный вопрос всё-таки ушла.

"Мы его поддерживаем, он является президентом Украины. Однако я не намерена вдаваться в подробности по поводу сферы безопасности", – туманно выразилась пресс-секретарь Белого дома.

От ответа на конкретный вопрос, таким образом, Псаки увернулась.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, объявляя новые санкции против России, что Белый дом намерен усилить присутствие на востоке, однако конфликт с Москвой будет лишь тогда, когда РФ атакует какую-либо страну из Альянса.

"Утро" ведет трансляцию событий на Украине.