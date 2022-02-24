В Киеве испугались "точечного уничтожения" правительства

Местное руководство готовится к бегству

Власти Украины допускают, что Россия может пойти на физическое устранение руководства Незалежной. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, пока ситуация "управляемая", но могут быть "эксцессы".

"Возможно точечное десантирование. (…) возможна попытка проникнуть в правительственный квартал. Одна из целей – убрать высшее руководство страны",

– приводит "Страна.ua" слова Подоляка, которые он произнес на брифинге днем 24 февраля.

Ранее в соцсетях появились видеокадры, как в одном из дворов Киева люди активно жгут бумаги. По информации телеграм-канала Mash, это сотрудники СБУ уничтожают документы.

Киевляне паникуют, несмотря на попытки местной администрации успокоить народ. При этом в соцсетях появляются подозрения, что президент Владимир Зеленский покинул пределы Украины: после того, как он сообщил гражданам, что поговорил с некоторыми западными лидерами и решил разорвать дипотношения с РФ, он исчез из информационного пространства, и уже несколько часов о нем ничего не известно, передает Readovka. Издание сообщает, что правительственный квартал в Киеве готовится к эвакуации.

Ранее в Кремле уточнили цель начавшейся 24 февраля 2022 г. спецоперации на Украине.

