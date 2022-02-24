Лидер Пятой Республики назвал военную операцию РФ в Незалежной покушением на стабильность и мир в Европе

Новые санкции Евросоюза против России за действия Москвы в отношении Украины затронут военную, экономическую и энергетическую сферы РФ. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 24 февраля, выступая в обращении перед нацией.



"Мы примем решения сегодня днем в ходе заседания G7, в ходе встречи Евросовета вечером в Брюсселе и на саммите НАТО в ближайшее время", – цитирует РИА "Новости" французского лидера.

Он уточнил, что очередной пакет рестрикций в адрес Москвы будет соответствовать "агрессии, которую она совершила".

Также Макрон назвал военную операцию РФ на Украине покушением на стабильность и мир в Европе. По его словам, действия России по отношению Незалежной нарушают Устав ООН.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сегодня объявил о начале спецоперации по защите ЛНР и ДНР, в ходе которой российские власти "будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины". В течение дня сообщается о точечных ударах по военной инфраструктуре Украины, включая арсеналы и аэродромы по всей соборной. ФСБ фиксирует массовые переходы на территорию РФ украинских пограничников, которые отказываются воевать за киевский режим.

