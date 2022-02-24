ВСУ срочно ищут 120 фур для перевозки технической помощи в районе Львова

Президент Украины Владимир Зеленский всеобщей мобилизацией хочет спасти себе жизнь и постмайданную власть. Такую точку зрения высказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Ранее в четверг, 24 февраля, на фоне проведения Москвой военной спецоперации по защите ЛНР и ДНР, украинский лидер внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации. Об этом говорится в сообщении парламента в соцсети.

"Зачем Зеленский объявляет мобилизацию? Понятно же, что киевский режим это не спасет. Но погибнет еще больше молодых украинских мужчин. Зачем? Потому что его волнует только он сам. Только гарантии, что его вовремя эвакуируют в красивый домик", – написала Симоньян у себя в телеграм-канале.

По ее словам, Запад может обещать экс-комику гарантии безопасности лишь при условии, что "сделает все, чтобы максимально нагадить России". Она отметила, что пана Зеленского открытым текстом призывают оказывать отпор Москве.

"Зачем сопротивляться, если победить – заведомо не получится, и значительная часть собственного населения печет для "оккупантов" пироги? А чтобы подольше, покровавей. Ценой чего угодно. И он – готов", – резюмировала журналист.

А в это время Вооруженные силы Украины обратились к согражданам за помощью – армия срочно ищет 120 грузовиков для перевозки технической помощи. С таким призывом обратилась заместитель председателя правления Центра оборонных стратегий Алина Фролова в "Фейсбуке". Машины нужны, чтобы из Львова "курсировать через границу для перевозки техпомощи партнеров", уточнила она.

Между тем, в Сети появились видеоролики, как ВСУ в Мариуполе укрыли свою технику около металлургического комбината "Азовсталь".

