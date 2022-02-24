Самолет ВСУ рухнул под Киевом

Самолет ВСУ рухнул под Киевом
Фото: David Tanecek / CTK / www.globallookpress.com
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По неподтвержденным данным, он был сбит

Самолет Вооруженных сил Украины рухнул в Обуховском районе Киевской области в четверг, 24 февраля. Информацию подтвердили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По официальным данным, самолет упал и загорелся между населенными пунктами  Жуковци и Триполье. На борту было 14 военнослужащих, пятеро погибли, передает "112 Украина".  

Между тем, телеграм-канал "Военный обозреватель" пишет, что самолет ВСУ был сбит.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. 

В то же время Генштаб Украины сообщает, что силы ВСУ сбили пять российских военных самолетов и один вертолет. В Минобороны РФ это опровергают.

Операция по демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. К 13 часам на границе РФ и Украины не осталось ни одного украинского пограничника: они либо оставили свои посты и отступил вглубь страны, либо перешли на сторону Москвы.

Источник: 112 Украина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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