По неподтвержденным данным, он был сбит

Самолет Вооруженных сил Украины рухнул в Обуховском районе Киевской области в четверг, 24 февраля. Информацию подтвердили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По официальным данным, самолет упал и загорелся между населенными пунктами Жуковци и Триполье. На борту было 14 военнослужащих, пятеро погибли, передает "112 Украина".

Между тем, телеграм-канал "Военный обозреватель" пишет, что самолет ВСУ был сбит.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

В то же время Генштаб Украины сообщает, что силы ВСУ сбили пять российских военных самолетов и один вертолет. В Минобороны РФ это опровергают.

Операция по демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. К 13 часам на границе РФ и Украины не осталось ни одного украинского пограничника: они либо оставили свои посты и отступил вглубь страны, либо перешли на сторону Москвы.