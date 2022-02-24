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Самолет Вооруженных сил Украины рухнул в Обуховском районе Киевской области в четверг, 24 февраля. Информацию подтвердили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
По официальным данным, самолет упал и загорелся между населенными пунктами Жуковци и Триполье. На борту было 14 военнослужащих, пятеро погибли, передает "112 Украина".
Между тем, телеграм-канал "Военный обозреватель" пишет, что самолет ВСУ был сбит.
Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
В то же время Генштаб Украины сообщает, что силы ВСУ сбили пять российских военных самолетов и один вертолет. В Минобороны РФ это опровергают.
Операция по демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. К 13 часам на границе РФ и Украины не осталось ни одного украинского пограничника: они либо оставили свои посты и отступил вглубь страны, либо перешли на сторону Москвы.
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