Пограничники Украины покинули все пункты пропуска рядом с Россией - ФСБ

Охранники Незалежной отступили вглубь страны

На российско-украинский границе не осталось пограничников Украины. Об этом сообщили в ФСБ РФ днем в четверг, 24 февраля.

"По состоянию на 13:00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе",

– передает РИА "Новости" сообщение ведомства.

Незадолго до отступления украинские войска обстреляли российский погранпункт в Курской области. Огневая точка противника была уничтожена. Пострадавших со стороны РФ не было.

Ранее также сообщалось, что украинские военнослужащие открыли со стороны Мариуполя ракетный огонь по гражданским судам в Азовском море. Есть раненые.

Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. Позже в Кремле разъяснили цели России.