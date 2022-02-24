Пограничники Украины покинули все пункты пропуска рядом с Россией - ФСБ

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На российско-украинский границе не осталось пограничников Украины. Об этом сообщили в ФСБ РФ днем в четверг, 24 февраля.
"По состоянию на 13:00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе",
– передает РИА "Новости" сообщение ведомства.
Незадолго до отступления украинские войска обстреляли российский погранпункт в Курской области. Огневая точка противника была уничтожена. Пострадавших со стороны РФ не было.
Ранее также сообщалось, что украинские военнослужащие открыли со стороны Мариуполя ракетный огонь по гражданским судам в Азовском море. Есть раненые.
Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. Позже в Кремле разъяснили цели России.
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