Между странами были разорваны все дипломатические отношения

МИД Украины объявило о начале эвакуации дипломатов из украинского посольства в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Временного поверенного в делах Украины также было решено отозвать на фоне полного разрыва дипломатических отношений между Киевом и Москвой.

Напомним, после обострения украинского кризиса киевский власти объявили о прекращении всех дипломатических отношений с Россией – процедуру, как отметили в МИД, уже инициировали "по всем нормам международного права".