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МИД Украины объявило о начале эвакуации дипломатов из украинского посольства в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Временного поверенного в делах Украины также было решено отозвать на фоне полного разрыва дипломатических отношений между Киевом и Москвой.
Напомним, после обострения украинского кризиса киевский власти объявили о прекращении всех дипломатических отношений с Россией – процедуру, как отметили в МИД, уже инициировали "по всем нормам международного права".
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