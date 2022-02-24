Сотрудники Украинского посольства начали эвакуацию из Москвы

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Между странами были разорваны все дипломатические отношения

МИД Украины объявило о начале эвакуации дипломатов из украинского посольства в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Временного поверенного в делах Украины также было решено отозвать на фоне полного разрыва дипломатических отношений между Киевом и Москвой. 

Напомним, после обострения украинского кризиса киевский власти объявили о прекращении всех дипломатических отношений с Россией – процедуру, как отметили в МИД, уже инициировали "по всем нормам международного права". 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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