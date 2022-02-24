Украина обстреляла гражданские суда в Азовском море

Украина обстреляла гражданские суда в Азовском море
Фото: Petro Poroshenko/Twitter.com / www.globallookpress.com
Есть раненые

Украина открыла огонь по российским гражданским судам в Азовском море. Об этом сообщили в погрануправлении ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Ракеты были выпущены со стороны Мариуполя. Пострадали грузовые суда "Серафим Саровский" и SGV-FLOT. В результате обстрела на борту начался пожар.

По информации телеканала "Звезда", огонь был быстро потушен. Суда направились дальше к берегу РФ.

Сообщается, что в результате атаки с российской стороны есть раненые. В частности, сильно пострадал один из членов экипажа нефтегруза SGV-FLOT. Чтобы доставить его в больницу, навстречу судну выслан катер ФСБ. Планируется, что раненый будет оперативно эвакуирован.  

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Николай ВИКТОРОВ
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