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Украина открыла огонь по российским гражданским судам в Азовском море. Об этом сообщили в погрануправлении ФСБ РФ по Краснодарскому краю.
Ракеты были выпущены со стороны Мариуполя. Пострадали грузовые суда "Серафим Саровский" и SGV-FLOT. В результате обстрела на борту начался пожар.
По информации телеканала "Звезда", огонь был быстро потушен. Суда направились дальше к берегу РФ.
Сообщается, что в результате атаки с российской стороны есть раненые. В частности, сильно пострадал один из членов экипажа нефтегруза SGV-FLOT. Чтобы доставить его в больницу, навстречу судну выслан катер ФСБ. Планируется, что раненый будет оперативно эвакуирован.
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