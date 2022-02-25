Пророчества Ванги об Украине начинают сбываться

Пророчества Ванги об Украине начинают сбываться
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Она давно предсказала военные действия

Знаменитейшая ясновидящая Ванга давно предсказала будущее Украины. Провидец говорила о том, что там будут военные действия.

Об этом рассказал ее кум Сергей Косторной. По его словам, болгарская ясновидящая предсказала события сегодняшних дней еще задолго до того, как все началось. 

В частности, когда мужчина беседовал с Вангой об Украине, она сказала, что на этой территории будет "страшная война", в ходе которой там произойдет множество разрушений и погибнут люди. Кроме того, она говорила и о постоянной смене правителей на этой земле. 

Одного из руководителей страны она описала как веселого и хорошего. Ванга заявляла, что он будет всем нравиться, но при этом заведет народ практически в рабство. Несмотря на это, будущее страны она назвала благополучным. 

Так, ясновидящая говорила о создании нового и очень сильного славянского государства. Согласно ее словам, в его состав войдут Украина, Греция, Сербия, а также Болгария. Европе в целом Ванга предсказала разлад. 

Сергей Косторной уточнил, что никаких точных дат и имен ясновидящая не называла. Она лишь давала описания образов, в которых сейчас можно увидеть конкретных людей. 

Ранее стало известно о том, какие события Ванга предсказала в зеркальную дату 22 февраля 2022 года. В этот день ясновидящая предрекала серьезные катаклизмы и говорила, что это все нужно будет лишь пережить. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров
По теме

Белый дом отказался отвечать на вопрос о спасении Зеленского

Пресс-секретарь увильнула от ответа

Турция отказала Зеленскому в просьбе закрыть для военных кораблей РФ проливы

Призыв президента Украины прокомментировали в турецком МИДе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей