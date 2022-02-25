Она давно предсказала военные действия

Знаменитейшая ясновидящая Ванга давно предсказала будущее Украины. Провидец говорила о том, что там будут военные действия.

Об этом рассказал ее кум Сергей Косторной. По его словам, болгарская ясновидящая предсказала события сегодняшних дней еще задолго до того, как все началось.

В частности, когда мужчина беседовал с Вангой об Украине, она сказала, что на этой территории будет "страшная война", в ходе которой там произойдет множество разрушений и погибнут люди. Кроме того, она говорила и о постоянной смене правителей на этой земле.

Одного из руководителей страны она описала как веселого и хорошего. Ванга заявляла, что он будет всем нравиться, но при этом заведет народ практически в рабство. Несмотря на это, будущее страны она назвала благополучным.

Так, ясновидящая говорила о создании нового и очень сильного славянского государства. Согласно ее словам, в его состав войдут Украина, Греция, Сербия, а также Болгария. Европе в целом Ванга предсказала разлад.

Сергей Косторной уточнил, что никаких точных дат и имен ясновидящая не называла. Она лишь давала описания образов, в которых сейчас можно увидеть конкретных людей.

Ранее стало известно о том, какие события Ванга предсказала в зеркальную дату 22 февраля 2022 года. В этот день ясновидящая предрекала серьезные катаклизмы и говорила, что это все нужно будет лишь пережить.