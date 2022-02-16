Ванга предсказала опасные события на 22.02.2022

Ванга предсказала опасные события на 22.02.2022
Кадр youtube.com
Зеркальная дата обладает особой энергетической силой

Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга предсказывала миру много событий в 2022 году. Так, она предвидела появление опасного вируса, а также наступление голода и сильной жажды. 

По данным РИА ФАН, февраль текущего года будет достаточно тяжелым. Одно из наиболее значимых пророчеств Ванги гласит, что из-за смены климата из сибирской вечной мерзлоты наружу выберется опасная болезнь.

Предсказательница видела, что человечество столкнётся и с другими трудностями. По её словам, некоторые местности будут испытывать недостаток питьевой воды, что приведёт к сильнейшей жажде у людей. В первую очередь этого стоит ожидать государствам третьего мира. 

Самые тяжёлые события произойдут 22 февраля 2022 года – в зеркальную дату с шестью двойками. Число-палиндром с обеих сторон читается одинаково. 

"Надо пережить день со всеми двойками. Пепел покроет землю, вода выйдет из берегов", – предрекала Ванга.

Ранее стало известно, как предсказательница лишилась зрения. Журналистка из Болгарии Святослава Тодоркова обнаружила полицейский раппорт, согласно которому в 1923 году тогда еще маленькая Ванга была найдена на окраине района Ново-Село. Неизвестные изнасиловали её и выкололи ей глаза. 

Подтверждением этой версии служит также бесплодие, о котором ясновидящая узнала позже. 

Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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