Будет ли война: создатель "формулы будущего" поделился прогнозом на 2023-й год

Будет ли война: создатель "формулы будущего" поделился прогнозом на 2023-й год
Фото: pixabay.com
Предсказавший Штатам Обаму математик вселил надежду в сердца миллионов

Известный в научно-популярных кругах математик Сидик Афган предсказывает будущее благодаря собственной формуле – ученый может с точностью сказать, что случится с миром и через год, и через полвека.

Сидик утверждает, что в детские годы вывел ту самую формулу, из-за которой прослыл чуть ли не прорицателем. С тех пор он остается завсегдатаем в экспертных кругах и рассчитывает вероятность тех или иных событий – к примеру, предсказал Соединенным Штатам президентство Барака Обамы и пандемию.

В эфире "Пусть говорят" ученый поделился по просьбе ведущего прогнозом обозримого будущего. Отвечая на вопросы присутствующих гостей, Сидик заявил, что коронавирусная инфекция – современное оружие. 

Дал и лаконичный ответ на вопрос о вероятности военного конфликта: заявил, что до 2025 года – никакой войны. Правда, ученый отказался уточнять, что ждет мир в ближайшие три года. Хотя заверил, что такой сверхценной информацией точно располагает.

"Вы мне не даете сложить цифры в ряд. Могу вам сказать, что 2025-й станет поворотной точкой для всего мира. И до этого года никакой войны не будет", – заявил ученый.

Экспертов необычный прогноз математика насторожил: многие силились понять и формулу эксперта, и логический ход его размышлений. Впрочем, дедуктивный метод не сработал за отсутствием базы данных, ведь Сидик отказался раскрывать детали изначально.

А взявший слово Бедрос Киркоров усомнился в словах математика, заявив, что лично знал Вангу. Цифры ученого понятны лишь ему самому. Сидик так и не сказал, когда завершится очередная волна ковида.

Ранее "Утро" делилось предсказанием Далай-ламы о России.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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