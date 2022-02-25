Зеленский нагло ответил премьеру Италии

Зеленский нагло ответил премьеру Италии
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian President's Office / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Глава Незалежной обиделся на западных союзников

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не вышел на связь с премьером Италии Марио Драги в условленное время. Глава Незалежной дал понять, что у него есть дела поважнее, чем общение с лидерами стран, которые не помогают Киеву воевать с Россией.

Драги забеспокоился о судьбе Зеленского, когда тот не ответил на звонок в назначенное время. По словам итальянского премьера, сначала Зеленский сам ему позвонил, сказал, что его жизнь в опасности, так как "он и его семья являются целью операции России", передает URA.RU. Звонок украинского лидера случился во время заседания Евросовета. Поэтому Драги предложил созвониться позже – в 11.30 мск. Но в это время телефон главы Незалежной оказался недоступен, сам он не перезвонил, и Драги встревожился.

Однако позже выяснилось, что Зеленский жив-здоров и, судя по всему, просто обиделся на итальянского премьера и не захотел ему перезванивать ни в назначенное время, ни позже. Глава Украины не стал скрывать, что видел сообщения СМИ со словами Драги, и даже нашел время написать публичный ответ в "Твиттере".

Зеленский дал понять, что занят, поскольку на Украине идут бои и Киев вынужден сам за себя бороться.

"В следующий раз я попытаюсь сдвинуть график войны, чтобы поговорить с #MarioDraghi в конкретное время",

– язвительно прокомментировал Зеленский, поставив перед именем итальянского политика хештег, чтобы Драги уж точно не пропустил это сообщение.  

Примерно в это же время Зеленский опубликовал очередное видеообращение, в котором упрекнул Европу за слишком слабую и нерешительную помощь в борьбе с Россией. Он также призвал президента РФ Владимира Путина закончить боевые действия. 

Где сейчас находится Зеленский, неизвестно. Последние часы он провел в бункере, но затем из Киева вылетел самолет, хотя небо над Украиной закрыто для гражданской авиации.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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