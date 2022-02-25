После сообщений об исчезновении Зеленского из киевского аэропорта вылетел самолет

После сообщений об исчезновении Зеленского из киевского аэропорта вылетел самолет
Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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В Киеве слышны выстрелы, пишут СМИ

 Сообщается, что из столичного украинского аэропорта Жуляны вылетел самолет. Как пишет РИА Новости, в Киеве слышны выстрелы. Напомним, что воздушное пространство Украины полностью закрыли с началом военной спецоперации России.

Подробностей о том, кто улетел на воздушном судне, пока не приводится.

Ранее итальянский премьер заявил, что Зеленский не вышел на связь в оговоренное время – у политиков был запланирован разговор.

Сводка главных событий на Украине сегодня - в онлайн-трансляции.

новость дополняется


Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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