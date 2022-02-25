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Сообщается, что из столичного украинского аэропорта Жуляны вылетел самолет. Как пишет РИА Новости, в Киеве слышны выстрелы. Напомним, что воздушное пространство Украины полностью закрыли с началом военной спецоперации России.
Подробностей о том, кто улетел на воздушном судне, пока не приводится.
Ранее итальянский премьер заявил, что Зеленский не вышел на связь в оговоренное время – у политиков был запланирован разговор.
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