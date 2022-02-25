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Президент Сирии Башар Асад поддержал решение России провести спецоперацию на Украине в защиту населения республик Донбасса. Об этом он сообщил президенту РФ Владимиру Путину по телефону в пятницу, 25 февраля. Разговор состоялся по инициативе Дамаска, уточнили в Кремле.
Асад отметил, что США и НАТО и раньше проводили политику, которая приводила к серьезным кризисам. В частности, Вашингтон и Брюссель повинны в деградации обстановки на Ближнем Востоке, уверен сирийский лидер.
Глава Кремля поблагодарил коллегу за поддержку и рассказал, как видит дальнейшее развитие ситуации на Украине.
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