Лидеры РФ и САР обсудили ситуацию по телефону

Президент Сирии Башар Асад поддержал решение России провести спецоперацию на Украине в защиту населения республик Донбасса. Об этом он сообщил президенту РФ Владимиру Путину по телефону в пятницу, 25 февраля. Разговор состоялся по инициативе Дамаска, уточнили в Кремле.

Асад отметил, что США и НАТО и раньше проводили политику, которая приводила к серьезным кризисам. В частности, Вашингтон и Брюссель повинны в деградации обстановки на Ближнем Востоке, уверен сирийский лидер.

Глава Кремля поблагодарил коллегу за поддержку и рассказал, как видит дальнейшее развитие ситуации на Украине.

Ранее власти Афганистана призвали Россию и Украину к мирному решению конфликта.