Украина захотела диктовать России условия на переговорах о мире

Украина захотела диктовать России условия на переговорах о мире
Фото: Yevhen Liubimovukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк полагает, что Незалежная перехватила инициативу в конфронтации с Россией за минувшую ночь. Об этом он заявил в эфире телеканала "Рада", предает "Украинская правда".

Подоляк отметил, что, по его мнению, каких-либо слабых позиций у Украины на данный момент нет. 

"После событий последних дней, особенно сегодняшней ночи, понятно, кто есть кто, у кого какие силы и как будут дальше развиваться события", – сказал он.

Чиновник заявил, что даже если переговорный процесс между сторонами начнется – а это является логическим завершением любой конфронтации – то позиции Киева будут совсем иными. Он выразил уверенность, что диктовать условия, в том числе и по поводу ДНР с ЛНР, будет украинская сторона.

Напомним, сегодня утром, согласно заявлению Минобороны РФ, российские войска высадились в Мелитополе, продолжая развивать успех военной спецоперации.

Источник: Украинская правда
Роман ИГНАТОВ
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