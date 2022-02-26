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Представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк полагает, что Незалежная перехватила инициативу в конфронтации с Россией за минувшую ночь. Об этом он заявил в эфире телеканала "Рада", предает "Украинская правда".
Подоляк отметил, что, по его мнению, каких-либо слабых позиций у Украины на данный момент нет.
"После событий последних дней, особенно сегодняшней ночи, понятно, кто есть кто, у кого какие силы и как будут дальше развиваться события", – сказал он.
Чиновник заявил, что даже если переговорный процесс между сторонами начнется – а это является логическим завершением любой конфронтации – то позиции Киева будут совсем иными. Он выразил уверенность, что диктовать условия, в том числе и по поводу ДНР с ЛНР, будет украинская сторона.
Напомним, сегодня утром, согласно заявлению Минобороны РФ, российские войска высадились в Мелитополе, продолжая развивать успех военной спецоперации.
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