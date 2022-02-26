НАТО перебрасывает в Восточную Европу войска

Западные СМИ после заявления стран альянса распространяют угрожающие заявления о том, что вот-вот начнется "страшный кошмар" президента РФ Владимира Путина. Речь идет о дополнительном развертывании сил НАТО в восточноевропейских странах.



Решение о переброске войск приняли после саммита. Члены альянса обвинили Россию во лжи – мол, идет третий день спецоперации, а переговоры об урегулировании ситуации не ведется. Об этом пишет Express.

CNN передает, что на поддержку союзников НАТО намерены направить сухопутные, воздушные, морские и специальные силы. При этом уточняется, что речи о переброске натовских солдат на Украину не идет.

Верховный главнокомандующий ОВС НАТО генерал Тод Уолтерс назвал принятое членами альянса решение "историческим моментом".

Отметим, что ранее украинская сторона запросила переговоры с Россией. Сначала через президента Франции Эммануэля Макрона, затем выступил сам украинский лидер Владимир Зеленский. Путин выразил готовность к переговорам. Москва предложила в качестве площадки Минск, Киев захотел говорить в Варшаве, после чего связь прервалась. Создается впечатление, что украинская сторона намеренно затягивает процесс урегулирования, подчеркнули в Кремле.