"Самый страшный кошмар Путина" скоро начнется: западные СМИ

"Самый страшный кошмар Путина" скоро начнется: западные СМИ
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
НАТО перебрасывает в Восточную Европу войска

Западные СМИ после заявления стран альянса распространяют угрожающие заявления о том, что вот-вот начнется "страшный кошмар" президента РФ Владимира Путина. Речь идет о дополнительном развертывании сил НАТО в восточноевропейских странах.

Решение о переброске войск приняли после саммита. Члены альянса обвинили Россию во лжи – мол, идет третий день спецоперации, а переговоры об урегулировании ситуации не ведется. Об этом пишет Express.

CNN передает, что на поддержку союзников НАТО намерены направить сухопутные, воздушные, морские и специальные силы. При этом уточняется, что речи о переброске натовских солдат на Украину не идет.

Верховный главнокомандующий ОВС НАТО генерал Тод Уолтерс назвал принятое членами альянса решение "историческим моментом".

Отметим, что ранее украинская сторона запросила переговоры с Россией. Сначала через президента Франции Эммануэля Макрона, затем выступил сам украинский лидер Владимир Зеленский. Путин выразил готовность к переговорам. Москва предложила в качестве площадки Минск, Киев захотел говорить в Варшаве, после чего связь прервалась. Создается впечатление, что украинская сторона намеренно затягивает процесс урегулирования, подчеркнули в Кремле.

Источник: Express ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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