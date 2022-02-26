Документ был официальным

Сергей Дейнеко, возглавляющий погранслужбу Украины, написал председателю погранкомитета Белоруссии Анатолию Лаппо письмо с оскорблениями. Первый обвинил республику в помощи российским военным при спецоперации на Украине и нарушениях международного права.



"Будьте вы прокляты, твари",

– написал Дейнеко, добавив, что Украина победит.

Как белорусская сторона отреагировала на этот выпад, пока неизвестно. Фото документа опубликовали СМИ.

В первый день спецоперации России на Украине президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что военные республики в ней участвуют.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к украинским военным. 25 февраля он призвал их взять инициативу в свои руки. Бандеровцы и неонацисты используют украинцев как живой щит, указал политик.