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Сергей Дейнеко, возглавляющий погранслужбу Украины, написал
председателю погранкомитета Белоруссии Анатолию Лаппо письмо с оскорблениями.
Первый обвинил республику в помощи российским военным при спецоперации на
Украине и нарушениях международного права.
"Будьте вы прокляты, твари",
– написал Дейнеко, добавив, что Украина победит.
Как белорусская сторона отреагировала на этот выпад, пока неизвестно. Фото документа опубликовали СМИ.
В первый день спецоперации России на Украине президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что военные республики в ней участвуют.
Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к украинским военным. 25 февраля он призвал их взять инициативу в свои руки. Бандеровцы и неонацисты используют украинцев как живой щит, указал политик.
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