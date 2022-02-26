Конфликт продлится долго: Макрон анонсировал военную помощь Украине

Конфликт продлится долго: Макрон анонсировал военную помощь Украине
Фото: Dankihot / (dankihot.com)/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
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Киев ведет переговоры о вступлении в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский утром, 26 февраля, провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. В своем Twitter он заявил, что военная помощь со стороны Парижа уже на пути к Киеву. 

"Оружие и техника от наших партнеров на пути в Украину. Антивоенная коалиция работает!", – написал он.

Украинский лидер написал, что в разговоре с французским президентом он поставил критический вопрос о вступлении Украины в Евросоюз. Зеленский отметил, что сейчас это нужно решить раз и навсегда.

Эммануэль Макрон, выступая после прошедшей беседы с официальной речью, заявил, что "война России с Украиной" продлится долго, поэтому Европейские страны должны основательно подготовиться к долгосрочным последствиям конфронтации, передает "Политика Страны". 

Ранее Владимир Зеленский во время онлайн-беседы с европейскими политиками отметил, что это может быть последний раз, когда они видят его живым. Однако, по словам российского дипломата, убивать главу Украины во время спецоперации не планируют.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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