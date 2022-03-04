Конфуз телевизионщиков успел распространиться по Сети

Израильский телеканал Channel 13 News выпустил небольшой репортаж, освещающий ситуацию на Украине. Журналисты продемонстрировали видеокадры со сбитым самолетом, которого, однако, не существует в реальном мире – по крайней мере, до сих пор его никто в природе не видел.

Местные журналисты решили проиллюстрировать ситуацию на Украине кадрами, на которые попал космический корабль из популярнейшей фантастичекой саги "Звездные войны". Вместо реально существующего самолета зрители увидели лишь фантастический имперский корабль TIE Fighter.

Оказалось, что журналисты решили опубликовать кадры, которые сняла польская команда еще восемь лет назад: ребята просто смонтировали любительское видео, показав подбитый футуристический корабль на дороге.

Channel 13 News, однако, не стал разбираться в происходящем. Хотя журналисты, осветившие казус коллег, предположили, что те решили оставить для фанатов пасхалку. Остается надеяться, что ничем подобным израильские телевизионщики не занимаются – подобные приемы крайне неэтичны во время текущих событий. Впрочем, не исключено, что кадры были позаимствованы у других медиа.

Однако за пределами России и постсоветского пространства в целом есть и отдельные примеры того, как журналистика работает уже в грамотном русле: французские ведущие CNews продемонстрировали кадры с событий в Донбассе – зрителям наглядно показали тела мирных жителей, убитых ВСУ. Журналистка Анн-Лор Боннель заявила, что правительство Украины сознательно взяло под прицел население Донбасса, которое официально считало своим.