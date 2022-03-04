"Вы русские свиньи": украинский эксперт после скандала сбежал из России в Турцию

"Вы русские свиньи": украинский эксперт после скандала сбежал из России в Турцию
Кадр youtube.com
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Ярый русофоб набросился с оскорблениями на главу ФПБК

Появившийся недавно на российском телевидении после долгого перерыва невесть откуда взявшийся украинский а-ля политолог Вячеслав Ковтун со скандалом сбежал из РФ, предположительно в Турцию. Об этом пишет издание "ЦарьГрад" со ссылкой на свои источники.

Ранее в пятницу, 4 марта, телеканал НТВ, в программе которого "Место встречи" вдруг неожиданно в середине февраля спустя два года обнаружился щирый украинец, сообщил, что пана Ковтуна задержали в Подмосковье. Каких-либо подробностей не приводилось.


И вот "ЦарьГрад" узнал подробности произошедшего с "экспертом". Выяснилось, что против него подал заявление глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин, на которого пан Ковтун обрушился с оскорблениями.

Он отметил, что последние две недели украинские спецслужбы через соцсети угрожали его семье – супруге и детям. Кроме того, "Инстаграм" заблокировал страницу Бородина, а его мобильный телефон попытались взломать через приложение WhatsApp. Инцидент, который произошел между ним и скандальным гражданином Незалежной, он назвал провокацией.

По словам Бородина, он вместе с женой приехал в один из подмосковных пансионатов и "каким-то образом у нас в дверях оказался Вячеслав Ковтун". Причем с последним глава ФПБК знаком по участию в наших ток-шоу.

"Я думаю, что меня хотели спровоцировать на какой-то конфликт. Потому что Ковтун начал орать мне и супруге: "Вы русские свиньи, из-за таких как вы на Украине убивают наших мирных граждан и детей по приказу Путина!"", – рассказал Бородин.

Глава ФПБК хотел успокоить гостя РФ, но тот не унимался и продолжал орать. В результате супруги обратились в полицию и написали на украинца заявление.

"Он был в полном неадеквате, от него был легкий перегар, и то есть человек себя полностью не контролировал", – считает Бородин.

По его мнению, пан Ковтун вовсе не случайно появился в России спустя два года отсутствия.

Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите ЛНР и ДНР, а также по демилитаризации и денацификации Украины.

Источник: ЦарьГрад ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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