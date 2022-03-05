Берлин хочет передать Киеву ПЗРК "Стрела"

Безответственные западные политики, долгое время игнорирующие преступления киевского режима против мирных жителей Донбасса, вдруг решили осудить Россию за специальную военную операцию по защите независимых ДНР и ЛНР. Конечно, в действительности ни США, ни Евросоюз не планируют защищать Украину, ограничиваясь поставками вооружений. Однако, как выяснило немецкое издание Der Spiegel, речь может идти об устаревшем мусоре.

Авторы статьи подчеркнули, что Германия собирается поставить Незалежной ПЗРК "Стрела". Меж тем, по их данным, минимум 700 ракет из запланированных 2700 абсолютно непригодны для использования. Состояние остальных боекомплектов тоже оставляет желать лучшего, уверены аналитики.

Эксперты отметили, что вооружение уже морально устарело, так как было разработано еще во времена ГДР. Более того, в 2014 году эти ПЗРК вовсе были выведены из оборота и ждали своей очереди на утилизацию. Иными словами, Берлин хочет спихнуть Киеву мусор.

"С тех пор деревянные ящики с оружием, которые теперь должны быть доставлены на Украину, покрылись плесенью настолько, что солдатам разрешается входить на склады только в защитных костюмах", – пишет Der Spiegel.

Журналисты подчеркнули, что в министерстве обороны ФРГ знали об этой проблеме, но лишь в минувший четверг, 3 марта, согласились провести расследование. Чиновники оправдались, мол, сама Украина запросила у Германии ПЗРК "Стрела".

Меж тем, по данным издания, еще в прошлом году специалисты провели мониторинг хранилищ, в результате чего был составлен отчет с требованием утилизировать ракеты, использование которых попросту не безопасно.

Ранее россияне раскритиковали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за отказ считать альянс стороной конфликта на Украине. Чиновнику припомнили поставку вооружений в Незалежную.