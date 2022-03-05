Эксперт объяснила состояние Зеленского на скандальном интервью - дело не в препаратах

Эксперт объяснила состояние Зеленского на скандальном интервью - дело не в препаратах
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Специалист раскрыла истинное лицо политика

В четверг, 3 марта, в самый разгар специальной военной операции России по защите независимых республик Донбасса верховный главнокомандующий украинской армией Владимир Зеленский дал скандальное интервью зарубежным СМИ. Политик поверг общественность в шок не только своей риторикой, которая всегда была далека от дипломатических норм, но и своим физическим состоянием. В ситуации разобралась эксперт по чтению эмоций Светлана Пешенькова.

В эксклюзивном интервью для "Пятого канала" специалист описала мимику президента Украины и раскрыла его истинное лицо. По ее словам, глава государства во время общения с журналистами испытывал весьма неприятные ощущения.

Напомним, из-за странного состояния Зеленского в СМИ даже предположили, что он перед встречей употреблял так называемый "балтийский чай" – водку с кокаином. Эксперт по мимике обратила внимание на его уставшее состояние. Этим она объяснила отказ политика от официального стиля и расслабленное поведение.

"В нем есть достаточно гнева по отношению ко всей ситуации", – отметила Пешенькова.

Она также подчеркнула, что Зеленский с отвращением относился к собственной риторике. При этом, по словам специалиста, глава Незалежной использовал довольно-таки агресивные жесты, постоянно делая выпады вперед.

Ранее политолог Евгений Сатановский вывел Владимира Зеленского на чистую воду. Эксперт назвал президента Украины "злым клоуном".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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