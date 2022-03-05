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Жителям Киева, которые покинули город в качестве беженцев, помогают в Закарпатье, однако временные переселенцы не оценили местного гостеприимства. Местная девушка записала видеообращение, в котором возмутилась хамским поведением киевлян. Видео было размещено на ее странице в TikTok, однако позже, по-видимому, его удалили.
Жительница Закарпатья рассказала, что в ответ на радушие и помощь, хотя тяжелая ситуация царит во всей стране, местное население вместо благодарности слышит упреки. Девушка поделилась, что беженцы сидят в барах и "цедят водяру". Более того, они пытаются ставить местному населению свои условия. Например, в Закарпатье многие жители говорят на венгерском языке, и это злит беженцев. Девушка подытожила, что местные помогают киевлянам, чем могут, а их при этом все не устраивает. Такое поведение крайне возмущает ее и местное население.
Это не первый случай, когда граждане других стран рассказывают о неподобающем поведении беженцев с Украины. Недавно на временных переселенцев жаловались жители Польши и Германии. Один из украинцев устроил скандал в метро Берлина, когда услышал от машиниста русскую речь. Некоторые выражают недовольство питанием и условиями, которые им предоставляют.
Жители Молдавии также столкнулись с высокомерным отношением украинцев. Они крайне неприлично ведут себя на улицах, возмущаются, когда слышат русский язык и воруют имущество у местного населения.
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